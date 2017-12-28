Навальный обжаловал в Верховном суде решение ЦИК о недопуске к выборам

Политик Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде решение Центризбиркама об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

«Сегодня в Верховный суд был подан административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК», — сказал Жданов.

По его словам, рассмотрение иска назначено на 30 декабря.

Как пишут «Ведомости», в иске говорится, что постановление ЦИК нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено ч. 2 ст. 32 Конституции. Кроме того, это постановление нарушает права группы избирателей, которые поддержали самовыдвижение Навального.

В иске также указывается, что первый приговор по делу «Кировлеса» отменен Верховным судом во исполнение решения ЕСПЧ. После вынесения нового приговора, нарушения прав Навального устранены не были. Поэтому ЦИК «обязана была от лица государства принять меры к устранению нарушений права Навального и зарегистрировать его на выборах президента».

Напомним, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Политик имеет непогашенную судимость по «делу Кировлеса» (растрата в особо крупном размере).

В ответ на решение ЦИК Навальный призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.