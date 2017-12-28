МИД: американским самолетам откажут в праве ночевать на российских аэродромах

Совершающим полеты над Россией экипажам американских самолетов-наблюдателей откажут в праве ночевать на трех российских аэродромах, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге, передает Интерфакс. В ведомстве назвали эти меры ответной реакцией на планы США ограничить полеты России над Аляской и Гавайями.

«Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер», — пояснила Захарова.

В МИДе считают, что действия США «наносят ущерб» договору об открытом небе. Москва призывает Вашингтон «остановиться и заняться деполитизированным поиском» решений проблем договора, которые устроят и США, и Россию, заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ночевки самолетов-наблюдателей США на российских аэродромах были предусмотрены по Договору об открытом небе.

Захарова отметила, что Москва уже уведомила консультативную комиссию по открытому небу о планах отменить ночевки для американских самолетов. Представитель МИД добавила, что ранее в декабре Россия уже направила ноту в представительство США при ОБСЕ о прекращении с 1 января 2018 года «ряда договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору».

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что американские власти могут ограничить полеты российских самолетов над территорией Соединенных Штатов. По данным издания, такую меру собирались ввести в ответ на запрет американской авиации выполнять полеты над Калининградской областью.