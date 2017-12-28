Порошенко назвал условия возобновления закупок российского газа Украиной

Украина готова возобновить закупки российского природного газа в случае низкой цены и прозрачности заключения договоров, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передает Интерфакс.

«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (российские власти) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — сказал глава государства, отметив, что власти страны готовы пойти на такой шаг «для того, чтобы снизить тарифы для наших людей».

Порошенко добавил, что «20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа». По его словам, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость только «решительными действиями, том числе в международных судах».

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, поставленный по реверсу из Европы.