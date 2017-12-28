Суд арестовал открывшего стрельбу гендиректора фабрики «Меньшевик»

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего собственника кондитерской фабрики «Меньшевик» (сейчас он является гендиректором предприятия) Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на территории предприятия, сообщает «Медиазона» из зала суда.

Сам Аверьянов просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, объяснив это необходимостью подготовиться «к дальнейшей борьбе за свою собственность».

По словам обвиняемого, он «не собирался совершать никаких противоправных деяний», и совершил убийство случайно.

Ранее в четверг стало известно, что полиция задержала в Москве бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне открыл стрельбу на территории предприятия.

В результате инцидента погиб охранник фабрики. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).