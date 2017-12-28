Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей за «День свободных выборов»
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Илью Яшина на 30 тысяч рублей за акцию «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере, сообщает «Медиазона» из зала суда.
Яшина признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).
Сам оппозиционер считает, что защита доказала, что он не совершал никакого правонарушения. По его словам, это понимает и судья, но от нее требовали принять решение и отправить его под арест.
Ранее в четверг стало известно о задержании председателя совета депутатов Красносельского округа Москвы Ильи Яшина.
Напомним, 24 декабря в Лермонтовском сквере состоялась акция в формате встречи муниципального депутата Яшина с гражданами. Изначально мероприятие планировалось как праздник «День свободных выборов», однако полиция не позволила организаторам установить сцену.
О празднике Яшин объявил в середине декабря, однако столичные власти назвали «День свободных выборов» провокацией, а позже Мосгорсуд запретил акцию.