Фонд «Институт экономических и социальных исследований» признали иноагентом

Министерство юстиции России внесло в реестр НКО-иностранных агентов фонд «Институт экономических и социальных исследований», говорится на сайте ведомства.

В сообщении Минюста отмечается, что «соответствие организации» признакам НКО-иноагента установило управление ведомства по Волгоградской области в ходе внеплановой проверки документов.

В сентябре Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал Фонд «Институт экономических и социальных исследований» и его директора Михаила Шевякова за сотрудничество с волгоградским фондом АНО «Левада-центр», который в 2016 году был внесен в реестр иностранных агентов, а также с «Американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию», который в 2015 году был признан генпрокуратурой «нежелательной организацией».

Напомним, в апреле Европейский суд по правам человека попросил российское правительство обосновать введение термина «иностранный агент» в законодательство и установление наказания для организаций, не признавших себя таковыми.

Закон об НКО-иноагентах в России был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2012 года.