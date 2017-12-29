В Краснодаре избили активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу»

В Краснодаре в четверг вечером избили активистов общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», в том числе координатора Андрея Рудомаху, сообщили в фейсбуке его знакомые, в частности, лидер местного движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канкия.

Как следует из множества сообщений, на экологов напали после их возвращения с инспекции на дачу премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодарском крае. Трое неизвестных распылили перцовый газ в активистов, а Рудомаху жестоко избили. Из машины активистов украли рюкзаки с аппаратурой, документами, компьютерами, фото- и видеокамерами. Рудомаха был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа, перелом носа.

Заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко рассказал Интерфаксу, что на головах налетчиков были балаклавы, поэтому их невозможно будет опознать.

В апреле представители правоохранительных органов пришли с обысками в дом Шевченко, где хранились документы организации.

В сентябре 2016 года Минюст включил «Экологическую вахту по Северному Кавказу» в реестр «иностранных агентов». Политической деятельностью ведомство посчитало участие членов «Эковахты» Татьяны Трибрат и Андрея Рудомахи в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон, природных территорий, против уничтожения деревьев.

В августе 2016 года в отношении Шевченко и Рудомахи было возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Заявителем выступил Андрей Ремезков, в прошлом — вице-губернатор Краснодарского края, в настоящее время депутат государственной думы от «Справедливой России». В 2015–16 годах Андрей Рудомаха и Дмитрий Шевченко провели ряд экологических расследований, рассказав о владениях Ремезкова в Динском и Туапсинском районах Краснодарского края и обратив внимание на нарушения, например, на строительство резиденций в местах общего пользования. Именно в материалах этих расследований с подачи Ремезкова следователь 1-го отдела по особо важным делам Краснодарского регионального управления СК усмотрел признаки уголовного преступления — клеветы.

Межрегиональная общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу» — самая известная экологическая и правозащитная организация в северокавказской части России. Она объединяет активистов Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.