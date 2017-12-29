В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестовали организатора выставки

В Турции арестовали Тимура Озкана — организатора выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника», на которой убили российского посла Андрея Карлова. Следствие считает его соучастником преступления, сообщает издание Daily Sabah.

В середине января СМИ сообщали о задержании организатора выставки. Был ли он после этого освобожден, неизвестно. «Российская газета» сообщала, что до своего задержания Озкан трижды давал показания, он рассказал, что видел убийцу посла за три дня до преступления в выставочном зале.

В интервью «Спутнику» Озкан рассказывал, как убили Карлова, при этом он отмечал, что организаторы надеялись на то, что выставка «сможет внести хоть маленький, но вклад в развитие отношений между нашими странами», но «стала местом совершения ужасающего жестокостью преступления».

Тимур Озкан — автор книги про путешествия по России, которая, как и выставка, называется «От Калининграда до Камчатки».

Ранее по делу об убийстве Карлова арестовали несколько сотрудников полиции, 33-летнюю россиянку по имени Екатерина Б. и главу турецкой продюсерской компании.

Российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время его выступления на фотовыставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

В дипломата выстрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ, который проник на мероприятие под видом охранника. В момент убийства Алтынташ выкрикнул несколько фраз о боевых действиях в сирийском Алеппо, в которых участвует Россия. Его убила полиция на месте преступления.

Власти Турции утверждают, что убийство посла организовали сторонники Фетхуллаха Гюлена, которого они также называют идеологом неудачной попытки переворота, предпринятой в том же году.