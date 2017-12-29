Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане России, постоянно проживающие на ее территории. При этом доход семьи не должен превышать в 1,5 раза прожиточный минимум (на конец 2017 года он составляет 11 163 рубля — ред.).

Ежемесячные выплаты будут выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. Ее средний размер составит 10,5 тыс. рублей в 2018 году, 10,8 тыс. рублей — в 2019 году, 11,1 тыс. рублей — в 2020 году.

Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года из федерального бюджета. Она будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно.

Также продлена на три года программа материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка.

Совет федерации одобрил этот закон 26 декабря, Госдума приняла закон 21 декабря. В ноябре президент объявил о «перезагрузке» демографической политики России.

Позднее министр труда Максим Топилин объяснил, что «дети одновременно не рождаются», поэтому при рождении двойни или тройни новое пособие на первенцев будет выплачиваться только первому ребенку.