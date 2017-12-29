Президент повысил МРОТ до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ размещен на портале правовой информации.
Согласно закону, МРОТ с 1 января 2018 года устанавливается в размере 9 489 руб. в месяц. С 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться ежеквартально.
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 15 декабря. Президент пообещал повысить МРОТ в сентябре на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым.