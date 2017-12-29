ЦБ отозвал лицензию у попавшего под санкции США банка «Северный кредит»

Банк России отозвал лицензию у банка «Северный кредит», сообщается на сайте регулятора. В банк назначена временная администрация.

В ЦБ пояснили, что во время проверки в банке не обнаружили документов, которые бы подтверждали его право собственности на портфель ценных бумаг, приобретенный в декабре 2017 года.

«Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — отметили в регуляторе.

Договор о приобретении ценных бумаг, отметили в Банке России, «имеет признаки “схемных” операций». Данные об этой сделке, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, будут направлены в правоохранительные органы, пообещали в ЦБ.

Ранее финансовое учреждение сообщило об исчезновении своего руководства и предупредило клиентов о грядущем отзыве лицензии. С июня 2017 года «Северный кредит» находится под санкциями США из-за работы в Крыму.

С 25 декабря «Северный кредит» прекратил финансовые операции, сообщала замгубернатора Вологодской области, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова. По ее словам, «одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка».

По состоянию на начало декабря банк занимал 244-е место в банковской системе России по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

Небольшой региональный банк «Северный кредит» был основан в 1993 году, зарегистрирован в Вологде. Специализируется на обслуживании счетов и кредитовании малого и среднего бизнеса.

Крупнейшим акционером «Северного Кредита» (с долей в 23,22%), по данным портала banki.ru, является администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений, финансовым партнером которой выступает банк.