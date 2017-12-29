При пожаре в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек

12 человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла вечером 28 декабря. Пожар возник на первом этаже пятиэтажного здания в Бронксе. По словам очевидцев, пожар начался внезапно, помещения заполнились черным дымом от горящей резины.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU — FDNY (@FDNY) December 29, 2017

Тушение осложнялось сильным ветром. Локализовать пожар удалось в течение трех часов. Пожарным удалось спасти 12 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Одним из погибших стал годовалый ребенок.

Причина пожара пока не установлена. Он стал стал самым крупным в Нью-Йорке по количеству жертв с 1990 года, когда в результате поджога в клубе Happy Land погибли 87 человек.