Новая газета

При пожаре в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек

Общество

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12 человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла вечером 28 декабря. Пожар возник на первом этаже пятиэтажного здания в Бронксе. По словам очевидцев, пожар начался внезапно, помещения заполнились черным дымом от горящей резины.

Тушение осложнялось сильным ветром. Локализовать пожар удалось в течение трех часов. Пожарным удалось спасти 12 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Одним из погибших стал годовалый ребенок.

Причина пожара пока не установлена. Он стал стал самым крупным в Нью-Йорке по количеству жертв с 1990 года, когда в результате поджога в клубе Happy Land погибли 87 человек.

Теги:
yr, чп, происшествия, трагедия, сша, нью-йорк, пожары
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