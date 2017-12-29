На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку
Юлия Репринцевакорреспондент
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку, рассказали «Новой газете» в УВД по Северо-западному округу ГУ МВД по Москве.
«Автобус врезался в остановку. Погибших нет», — сказал дежурный.
Инцидент произошел по адресу Сходненская улица, дом 37.
Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN— Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017
Источники Интерфакса и РБК сообщили о двух погибших, однако в ГИБДД и МЧС опровергли эту информацию. Представители ведомств рассказали, что пока есть данные только о трех пострадавших, обратившихся за помощью.
В департаменте транспорта Москвы заявили, что, по предварительным данным, автобус наехал на остановку после того, как в него врезался автомобиль.
В ГУ МВД также сообщили, что ДТП произошло при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, он не справился с управлением, передает РИА Новости.
Напомним, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. В результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, девять из них госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК.