На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку, рассказали «Новой газете» в УВД по Северо-западному округу ГУ МВД по Москве.

«Автобус врезался в остановку. Погибших нет», — сказал дежурный.

Инцидент произошел по адресу Сходненская улица, дом 37.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017

Источники Интерфакса и РБК сообщили о двух погибших, однако в ГИБДД и МЧС опровергли эту информацию. Представители ведомств рассказали, что пока есть данные только о трех пострадавших, обратившихся за помощью.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что, по предварительным данным, автобус наехал на остановку после того, как в него врезался автомобиль.

В ГУ МВД также сообщили, что ДТП произошло при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, он не справился с управлением, передает РИА Новости.

Напомним, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. В результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, девять из них госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК.