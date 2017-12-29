В Сирии боевики вывели из строя электростанцию

Боевики вывели из строя электростанцию «Аз-Зара» на юге провинции Хама в Сирии, обстреляв ее ракетными снарядами, сообщает информагентство SANA со ссылкой на заявление министерства энергетики Сирии.

Согласно данным ведомства, в результате обстрела было «потеряно 300 мегаватт электроэнергии, что отрицательно отразится на электроснабжении северного, центрального и прибрежного регионов страны».

В сообщении отмечается, что ремонтные бригады уже приступили к работам по устранению ущерба.

Кроме того, по данным агентства, боевики также обстреляли жилые кварталы в городе Дараа, который находится примерно в 100 километрах от столицы страны — Дамаска. В результате атаки «был нанесен значительный материальный ущерб».

В ответ на обстрел подразделение сирийской армии «подавило огневые точки боевиков, нанеся им урон в живой силе», отмечает SANA.

Ранее 18 декабря боевики совершили обстрел спортивного клуба в квартале Аль-Кашеф, тогда ранения получили 7 человек.

11 декабря президента России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выводе основной части российского воинского контингента. В Сирии продолжат действовать два российских военных объекта — Хмеймим и Тартус.

22 декабря министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о выводе российских войск из Сирии.