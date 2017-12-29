FIS отстранила от своих соревнований дисквалифицированных МОК российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от собственных соревнований 11 российских лыжников, которые были дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда. Об этом говорится в пресс-релизе FIS.

При этом FIS не приостановила деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России за допинговые нарушения, но вынесла ей предупреждение. Ассоциация объединяет национальные федерации по таким видам спорта, как лыжные гонки, фристайл, сноуборд, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Также в релизе отмечается, что все запланированные в России соревнования под эгидой FIS будут проводиться согласно календарю.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в ноябре—декабре пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах и аннулировала их результаты на Играх 2014 года в Сочи. Это Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Наталья Матвеева, Никита Крюков и Александр Бессмертных.

5 декабря исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России и объявил о допуске на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане только тех спортсменов, которые будут соответствовать критериям «чистоты» МОК. Им разрешат выступать под нейтральным флагом.