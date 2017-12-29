СМИ: предвыборную кампанию Путина профинансируют близкие к «Единой России» фонды

Избирательную кампанию президента России Владимира Путина на выборах в 2018 году профинансируют фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие региональные фонды поддержки партии «Единая Россия», рассказали источники РБК.

18 декабря председатели региональных фондов на встрече в Москве решили, что будут «активно участвовать в кампании по повышению электоральной активности граждан России». Ряд руководителей фондов направят часть оставшихся на счетах по итогам 2017 года средств на пополнение избирательного фонда Владимира Путина, рассказал изданию представитель одной из структур.

При этом точное количество фондов, которые пожертвуют деньги на кампанию президента, пока не известно. Однако, по словам собеседников РБК, близких к Кремлю, их будет не больше 20. Именно они, по информации источников, заполнят большую часть избирательного фонда Путина.

27 декабря президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию документы для подтверждения своего выдвижения на президентских выборах в 2018 году.

Путин объявил о намерении выдвигаться на следующий срок во время выступления перед рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Президент идет на очередные выборы как самовыдвиженец.

Кандидатуру Путина ранее поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Таким образом, эти партии решили не выдвигать своих кандидатов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.