СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на остановку в Москве

После наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России по Москве.

По данным следствия, утром в пятницу водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в остановку вблизи метро Сходненская. В результате аварии пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

«В настоящее время следователи работают на месте, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным ГУ МВД, ДТП произошло при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, он не справился с управлением.

В департаменте транспорта Москвы также заявили, что автобус мог наехать на остановку после того, как в него врезался другой автомобиль.

Напомним, 25 декабря неподалеку от станции метро «Славянский бульвар» автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. В результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, девять из них были госпитализированы.

Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).