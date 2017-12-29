Суд в Москве заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии
Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам колонии общего режима. Финансиста признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 миллиарда рублей, передает ТАСС.
Также суд назначил Браудеру штраф в размере 200 тысяч рублей.
Суд также заочно приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима делового партнера Браудера — Ивана Черкасова, ему также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 миллиарда рублей, а также лишил обоих фигурантов дела права заниматься предпринимательской деятельностью на территории России сроком на три года.
Напомним, дело об уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве СК ранее выделил из общего дела, по которому Браудер в июле 2013 года был осужден Тверским районным судом.
Тогда его также приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Вместе с Браудером по тому делу проходил покойный юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, он также был осужден в России по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
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Наследие Магнитского
Напомним, в 2008 году Магнитский заявил о хищении российскими чиновниками 5 миллиардов рублей, а в следующем году умер в СИЗО.
Позднее в США и Канаде были приняты «законы Магнитского», запрещающего въезд лицам, по версии американских и канадских властей, причастным к нарушению прав человека в России и других странах.