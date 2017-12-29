Московская мэрия рассказала об установке бетонных блоков у станций метро

Мэрия Москвы ограничила возможность подъезда транспорта к местам массового скопления людей после аварии у станции метро «Славянский бульвар». Всего было установлено более 800 заграждений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова.

По словам чиновника, пока не известно, когда будут демонтированы эти ограждения.

«Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — сказал Черников.

Ранее автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы вблизи метро Сходненская. В результате аварии пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным ГУ МВД, ДТП произошло при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, он не справился с управлением.

Напомним, 25 декабря неподалеку от станции метро «Славянский бульвар» автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. В результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, девять из них были госпитализированы.