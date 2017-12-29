Путин освободил от налогового контроля более полугода живущих за границей россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 года россиян, больше 183 дней в год живущих за рубежом. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Сейчас валютным резидентом считается гражданин России, пробывший в стране хотя бы один день в году.

Кроме того, некоторые операции для резидентов в иностранных банках и вовсе запрещены. Например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 года — от продажи ценных бумаг.

Штраф в таком случае составляет 75–100% от операции. Он грозит даже в случае, когда человек лишь не предупредил налоговую службу о зарубежном счете.

Ранее в сентябре сообщалось, что министерство финансов России готовит законопроект, предполагающий ослабление контроля за операциями с зарубежными счетами россиян.

В Минфине тогда предложили не считать российскими валютными резидентами тех, кто провел в стране менее трех месяцев за год.