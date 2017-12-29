Суд признал экс-главу Росграницы виновным по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает Интерфакс.

Представитель гособвинения на заседании суда попросил приговорить Безделова к 10 годам лишения свободы.

Безделова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 3 статьи 210 УК РФ). По версии следствия, он создал преступное сообщество вместе с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым.

Также Безделов, по мнению следствия, привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

В период с сентября 2009 года по май 2013 года члены преступного сообщества, по версии СК, похитили и легализовали бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.

По этому делу помимо Безделова также проходят экс-руководитель ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Сергей Сазонов, его заместитель Сергей Козленков, директор ЗАО «Ценный совет» Евгений Чайка, бывший директор ЗАО «Терминал» Зураб Катамадзе, предприниматель Николай Афиногенов, а также Александр Казарцев.

В декабре 2013 года Безделов был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года — в международный розыск. В октябре 2014 года экс-главу Росграницы задержали на территории Италии.

Через месяц Генпрокуратура России направила в итальянские правоохранительные органы запрос о выдаче Безделова. 5 апреля 2016 года он был экстрадирован в Россию.