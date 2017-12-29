Путин освободил бизнес в Крыму от проверок

Президент России Владимир Путин освободил юридические лица и предпринимателей на территории Республики Крым от плановых проверок до первого марта 2019 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В действующей редакции закона говорится об освобождении бизнеса в Крыму от плановых проверок только до 1 января 2018 года.

Поправки в закон также предполагают, что до 1 марта 2020 года в Крыму при применении российского законодательства в определенных сферах будут учитываться особенности, установленные для республики правительством России.

Среди этих сфер — теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, включая законодательство о государственном регулировании цен в указанных сферах.

Поправки вносятся в ФЗ «О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополя».