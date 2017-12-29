МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Игры, который пройдут в 2018 году в Пхенчхане (Южной Корее), рассказала ТАСС глава компании ZASPORT (официальный экипировщик Олимпийского комитета России) Анастасия Задорина.

«Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть — отшита заново», — рассказал Задорина.

Основными цветами формы станут серый, белый и красный.

Особые требования к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018 связаны с тем, что российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Кроме того, МОК пожизненно отстранил 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года в Сочи. Это Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Наталья Матвеева, Никита Крюков и Александр Бессмертных.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане (Южной Корее) с 9 по 25 февраля.