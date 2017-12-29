Полиция завела дело после избиения «зеленых» активистов

Полиция возбудила уголовное дело после избиения активистов общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи и Виктора Чирикова. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Алексей Аванесян.

Дело возбудили по статье грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни (часть 2 статьи 161 УК РФ). По словам юриста, сотрудники правоохранительных органов уже опросили потерпевших, а также хозяина дома, рядом с которым произошло нападение.

Нападение на краснодарских экологов произошло вечером накануне, когда они приехали к одному из участков «Эковахты». В этот день активисты вели съемку на побережье Черного моря, не территории, которая по их информации принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина —Николаю Егорову. Экологи утверждают, что там ведется незаконная стройка винного завода.

На активистов напали трое неизвестных в «балаклавах», они распылили в экологов перцовый газ, а Рудомаху жестоко избили. Из машины активистов украли рюкзаки с аппаратурой, документами, компьютерами, фото- и видеокамерами. Рудомаха был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа, перелом носа.

В сентябре 2016 года Минюст включил «Экологическую вахту по Северному Кавказу» в реестр «иностранных агентов». Политической деятельностью ведомство посчитало участие членов «Эковахты» Татьяны Трибрат и Андрея Рудомахи в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон, природных территорий, против уничтожения деревьев.

В августе 2016 года в отношении координатора «Эковахты» Дмитрия Шевченко и Андрея Рудомахи было возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Заявителем выступил бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Ремезков (в настоящее время - депутат Госдумы от «Справедливой России»).

В 2015–16 годах Андрей Рудомаха и Дмитрий Шевченко провели ряд экологических расследований, рассказав о владениях Ремезкова в Динском и Туапсинском районах Краснодарского края. Тогда они обратили внимание на строительство резиденций в местах общего пользования.