Депутат-миллиардер Пайкин пожаловался на фейковое выдвижение своей кандидатуры в президенты

Депутат государственной Думы и один из ационеров девелоперской «Форт-групп» Борис Пайкин направил официальное обращение на имя главы Роскомндазора Александра Жарова с требованием заблокировать ресурс https://пайкин2018.рф, оформленный как страничка потенциального кандидата в президенты РФ.

На сайте содержится официальная биография «кандидата» и тезисы его предвыборной программы, а также сообщается, что 4 января состоится собрание инициативной группы, которая должна выдвинуть Пайкина в качестве кандидата в президенты.

При этом сам Борис Пайкин, по его словам, не имеет к данному ресурсу никакого отношения и не подозревал о наличии у себя президентских амбиций.

Практически сразу после появления ресурса началась активная работа по его продвижению в поисковых системах, с использованием телеграмм-каналов, мусорных сайтов и т.п., благодаря чему он быстро занял первые позиции в выдаче практически по всем ключевым запросам, содержащим фамилию депутата.

Как ранее сообщала «Новая газета», Борис Пайкин и его деловой партнер Максим Левченко косвенно владели крупнейшими изданиями Санкт-Петербурга – «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург». По данным наших источников, намерение приобрести медиаактивы выражал известный бизнесмен Евгений Пригожин, однако на этой неделе 100% «ДП» были проданы владельцу группы ЕСН Григорию Березкину, который ранее приобрел у Михаила Прохорова холдинг РБК.