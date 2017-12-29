Самой обсуждаемой персоной «ВКонтакте» стал Путин

Социальная сеть «ВКонтакте» составила рейтинг самых упоминаемых персон и событий 2017 года. Самым обсуждаемым у пользователей соцсети стал президент России Владимир Путин — его упоминали 6,8 миллионов раз, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на исследование.

Второе место в рейтинге упоминаемости персон «ВКонтакте» занял рэпер Баста (Василий Вакуленко), его упоминали 2,8 млн раз. На третьей позиции оказался президент США Дональд Трамп (2,6 млн), на четвертой — рэпер Face (2,5 млн), на пятом месте — певец Егор Крид (2,3 млн). На шестом — оппозиционер Алексей Навальный (2,2 млн).

Также «ВКонтакте» составило рейтинг самых упоминаемых событий 2017 года, больше всего, согласно подсчетам соцсети, пользователи обсуждали бум криптовалют (2,8 млн упоминаний). На втором месте оказалась футбольная команда «Спартак» (2,5 млн), а на третьем — конфликт в Сирии (2 млн), на четвертом — отстранение российской сборной от Олимпийских игр 2018 года (1,9 млн), а на пятом — выход четвертого сезона британского сериала «Шерлок» (1,4 млн).

Кроме того, в десятку событий по упоминаемости вошел фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя (600 тысяч).