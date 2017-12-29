«Мосгортранс»: тормоза сбившего остановку у «Сходненской» автобуса были исправны

Тормозная система и рулевое управление автобуса, который врезался в остановку у метро «Сходненская», «в норме», сообщил в Twitter департамент транспорта Москвы. В ведомстве сослались на результаты предварительной проверки «Мосгортранса».

В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.

Водитель черной Daewoo Nexia с лицензией такси, которая столкнулась с автобусом, задержан.

Ранее телеграм-канал «Мэш», связаный с «Лайфом», опубликовал видео из салона автобуса.

На записи видно, что прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.

Напомним, что автобус врезался в остановку 29 декабря около 10 часов утра. По данным МЧС, пострадали три человека, никто не погиб.

25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. В результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, девять из них госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК.