В Сочи уволили рассказавшую о плохом состоянии класса учительницу

В сочинской школе №4 уволили учительницу биологии Елену Носову, которая сняла видео о том, в каком состоянии находится школьный кабинет, сообщают местные СМИ.

Согласно приказу, который опубликовал портал sochi.com, педагога уволили накануне Нового года, 27 декабря, после служебного расследования. Его, в свою очередь, провели после двух заявлений родителей — от 18 и 25 декабря. По словам Носовой, администрация школы подготовила против нее несколько родителей и «сфабриковала жалобы», пишет портал Юга.ру.

На видео учительница говорит о том, что в 401 кабинете сломана дверь, «все парты убитые», разваливаются стулья, отваливается штукатурка. К этому моменту видео посмотрели более 21 тыс. человек.

В управлении по образованию и науки администрации Сочи информагентствам рассказали, что Носову уволили «за грубое нарушение устава». По словам чиновников, описанная педагогом ситуация стала «следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся», а показанная в ролике мебель предназначалась для списания. Школа закупила новую мебель на сумму 700 тыс. рублей, она поступит в распоряжении учебного заведения в 2018 году.

«Не снимаем вину и с педагогов, работавших в данном кабинете, в том числе и учителя Носовой Е.А., которая как „борец за справедливость“, продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации», — заявили чиновники.