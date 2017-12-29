Путин подписал закон о пожизненном сроке за вербовку в террористы

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс по ужесточению наказания за преступления, связанные с терроризмом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если раньше по статьям 205, 206, 211 и 361 Уголовного кодекса лишали свободы на срок от 5 до 10 лет, то теперь будут наказывать лишением совбоды на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы. Кроме этого, предусмотрен штраф в размере от 300 до 700 тыс. рублей.

Срок лишения свободы может быть увеличен, если преступления совершены с использованием служебного положения. В таком случае лишать свободы будут на срок от 10 до 20 лет со штрафов в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Этим же законом в Уголовный кодекс вводится понятие «пропаганда терроризма». За пропаганду будут штрафовать на сумму в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Если же пропаганда велась с использованием СМИ или интернета, то будут наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, Госдума одобрила этот закон в третьем чтении 14 декабря, а Совет Федерации принял его 26 декабря.