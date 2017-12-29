Экс-глава Росграницы получил 9 лет колонии по делу о хищении более 490 млн рублей

Суд приговорил экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 490 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, 29 декабря суд признал его виновным. Сам Безделов свою вину категорически отрицает. Обвинение просило для него десять лет.

Дело против экс-главы Росграницы возбудили в сентябре 2013 года. Безделова объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2014 году его арестовали в Италии, в апреле 2016 года экстрадировали в Россию.

По версии следствия, Безделов создал преступную группу, которая с сентября 2009 года по май 2013 года похитила более 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы.

В преступную группу, по данным обвинения, входили заместитель Безделова, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.