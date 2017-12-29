«Деловой Петербург» узнал о переезде «фабрики троллей»

Компания «Агентство интернет-исследований», которую называют «фабрикой троллей», переедет из офиса по адресу улица Савушкина, 55 в Петербурге в бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков, 4, узнал «Деловой Петербург».

По данным издания, новый офис «фабрики троллей» будет статуснее и больше по площади — 12 тыс. квадратных метров вместо 4 тыс. Собственником «Лахта-2» является компания «Дорстройтрест-М», которая была создана в 2002 году предпринимателем Эдуардом Пешковым. Сейчас она оформлена на кипрский офшор Glarenville Enterprises. Ранее эта компания перечисляла пожертвования на избирательную компанию Владимира Путина.

В «Лахту-2» переезжают и СМИ, связанные с «фабрикой», сообщает «Деловой Петербург». На сайтах некоторых из них («Инфореактор» и «ПолитЭксперт») уже указан новый адрес на проспекте Оптиков. Сотрудники БЦ «Лахта-2» подтвердили изданию, что учредитель этих изданий ООО «Новинфо» арендует площади в здании.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала «Новая газета». Компания нанимает людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

«Фабрика троллей» — медиахолдинг, объединяющий 16 онлайн-ресурсов, девять из которых зарегистрированы как СМИ, и сотрудников, которые пишут комментарии в соцсетях. По данным «Делового Петербурга», это в общей сложности около 800 журналистов и блогеров. По данным РБК, расходы на содержание СМИ «фабрики троллей» на начало 2017 года, составляли от 180 млн до 264 млн в год при численности штата в 225–250 человек.