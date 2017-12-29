Минздрав и прокуратура Сахалина проверят медсестру из-за фотографий с пациентами

Минздрав и прокуратура Сахалинской области начали проверку действий медсестры Анны Ким, которая делала фотографии с пациентами в реанимации областной клинической больницы.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, ведомство даст оценку соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан должностными лицами в Сахалинской областной клинической

В пресс-службе Минздрава ТАСС отметили, что министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак держит ситуацию на личном контроле. Поведение медсестры в ведомстве назвали «неэтичным» и «недопустимым», и пообещали «принять самые суровые меры, предусмотренные трудовым и административным законодательством».

Об инциденте сообщило издание Citysakh.ru. Оно опубликовало фотографии, сделанные Ким в реанимации сердечно-сосудистого отделения больницы. По данным портала, эти снимки медсестра отправляла своим друзьям по WhatsApp, сопровождая их рассказом о своей работе.

«У нас там моют мужчин, женщин, голенькие все лежат, так что, всё прекрасно. и броют даже, подбривают. Еще их когда загоняют, мы их привязываем. Но ничего, все в жизни бывает. В памперсах они у нас все. Голые и в памперсах. Катетеры стоят, все меняем. Да не, ребят, кого хотят они, того и выкарабкивают», — якобы писала она.

Бывший главный врач больницы Александр Бейфус рассказал, что принимал Ким на работу: она получила должность младшей медсестры после прохождения курсов в медицинском колледже. Сам инцидент он объяснил «сбоем» и «общим разгильдяйством». По словам медика, «материальной мотивации» для этой «скабрезной вольности» не было: Ким в больнице предоставили «социальный и карьерный лифт», с января 2018 года медсестра будет получать около 52 тысяч рублей.