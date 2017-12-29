Путин подписал закон о налоговой амнистии для россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням, которая образовалась с тех пор. Документ опубликован на портале правовой информации.

Этим же законом признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям (ИП). По оценке председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, прощение налоговых долгов гражданам и индивидуальным предпринимателям обойдется в 150 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

Путин предложил списать долги россиянам 14 декабря. Тогда он пояснил, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства.