Комиссия по помилованиям дала положительное решение по экс-сенатору Изместьеву

Московская комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение получившего пожизненный срок экс-сенатора Игоря Изместьева. Об этом заявила РИА Новости глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

По словам правозащитницы, есть опасение, что дело экс-сенатора могут не включить в рекомендуемый список к помилованию за нынешний год. Алексеева отметила, что в предновогоднее время «всем не до этого».

Дело в том, что накануне в администрации президента, куда ранее Алексеева направила прошение о помиловании Изместьева, ей сообщили, что к ним не пришло дело экс-сенатора из московской комиссии по помилованиям. Позже дело нашлось.

«Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «все, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — выразила опасение правозащитница и добавила, что будет «дальше биться».

Напомним, летом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что помилование возможно, но на это потребуется время.

Мосгорсуд приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей в конце декабря 2010 года.