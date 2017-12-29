Турфирма деактивировала в фейсбуке аккаунт с «раскрученным брендом» Кадырова

Туристическая компания «Креол Тревел» по просьбе представителей главы Чечни Рамзана Кадырова деактивировала в фейсбуке аккаунт, который она создала с его ником, сообщил в своем телеграм-канале политик.

По словам Кадырова, после того, как он покинул соцсеть, ему сообщили, что «какая-то фирма» развернула «информационную кампанию». Представителям Кадырова новые владельцы страницы пояснили, что создали ее «без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд».

«Как мне доложили, переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон. При этом новые владельцы адреса любезно деактивировали ее и оперативно уведомили об этом, чтобы мы успели закрепить адрес в сети во избежание подобных недоразумений в дальнейшем», — рассказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что «принципиально» не собирается возвращаться в фейсбук. «Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью — избежать создание очередного клона и использования его в каких-либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети», — отметил политик.

Накануне «Медиазона» сообщила о том, что сервис по поиску билетов UAN компании «Креол Тревел» занял страницу заблокированного аккаунта Кадырова в фейсбуке, оставив прежний адрес.

«Действительно, нами был зарегистрирован аккаунт с адресом в facebook.com/rkadyrov95/ 24 декабря, мы узнали о блокировке аккаунта политика из СМИ, зашли по ссылке, где было указано, что страницы не существует, создали страничку с тем же именем и у нас получилось», — рассказали в «Креол Тревел».

В компании отметили, что готовы в любой момент по требованию властей Чечни передать аккаунт. «Никакой компрометирующей и не законной информации от имени политика не публикуем и публиковать не намерены», — добавили в «Креол Тревел».

23 декабря аккаунты Кадырова в фейсбуке иинстаграме оказались недоступными. Это произошло после того, как Минфин США внес политика в санкционный «список Магнитского», указав, что глава Чечни причастен к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека».

Кадыров заявил, что его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть была обязана была обеспечить безопасность от взломов, а Роскомнадзор потребовал от администраций соцсетей разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни.