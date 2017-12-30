ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге

Признанная в России террористической и запрещенная организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге, сообщает Site Intelligence group.

BREAKING: #ISIS claims responsibility for Wednesday’s blast in St. Petersburg, #Russia via an official communique, stating the attack was carried out by “a security detachment from the soldiers of the Caliphate” pic.twitter.com/lR1oIyf2X7 — SITE Intel Group (@siteintelgroup) December 29, 2017

Ранее президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине Санкт-Петербурга терактом.

Следственный комитет возбудил дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 ст. 30, часть 2 ст. 105 УК). При этом в ведомстве заявили, что отрабатываются все версии, в том числе теракта.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В результате пострадали 18 человек, никто не погиб.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. По данным «Фонтанки», за полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак. Мощность устройства — 200 граммов в тротиловом эквиваленте.