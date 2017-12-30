Новая газета

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге

Общество

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Признанная в России террористической и запрещенная организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге, сообщает Site Intelligence group.

Ранее президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине Санкт-Петербурга терактом. 

Следственный комитет возбудил дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 ст. 30, часть 2 ст. 105 УК). При этом в ведомстве заявили, что отрабатываются все версии, в том числе теракта.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В результате пострадали 18 человек, никто не погиб.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. По данным «Фонтанки», за полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак. Мощность устройства — 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Теги:
yr, игил, исламское государство, Санкт-Петербург, петербург, теракт
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