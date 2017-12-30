Reuters: российские корабли доставляли нефть в КНДР в обход санкций

Осенью зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности.

Факты поставок нефти подтверждают данные морской разведки и спутниковые снимки российских кораблей в Тихом океане. По информации Reuters, на снимках видны «необычные перемещения некоторых российских судов, в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля».

Один из собеседников агентства подтвердил переправку топлива с российского судна на северокорейское. Однако он указал на отсутствие доказательств причастности властей России к контрабандным поставкам нефти.

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — заявил источник.

Reuters отмечает, одним из судов, доставлявших контрабандную нефть в КНДР, был танкер «Витязь». Как следует из документов контроля порта Славянка, «Витязь» 15 октября вышел к рыболовному флоту в Японском море с 1,6 тысячи тонн нефти. В течение двух дней у судна был отключен транспондер.

В компании, которая владеет «Витязем», отрицают какие-либо контакты с северокорейскими судами.