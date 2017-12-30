Связь с ангольским спутником потеряли из-за нестыковки параметров оборудования

Связь с ангольским спутником «Angosat-1» была временно потеряна из-за несовместимости российского и французского стандартов оборудования на его борту, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

«"Ангосат" успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за "нестыковки" российских и французских регламентов», — цитирует собеседника агентство.

У спутника есть несколько компонентов, произведенных во Франции. Сложности возникли при попытке совместить их стандарты с российскими. Специалисты РКК «Энергия» решили проблему дистанционно.

Напомним, 27 декабря первый национальный спутник связи Анголы «Angosat-1», запущенный с космодрома Байконур, перестал выходить на связь. Это произошло на этапе раскрытия солнечных батарей.

Позднее специалистам удалось установить связь со спутником.