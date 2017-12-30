Верховный суд оставил в силе отказ ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

Верховный суд отклонил жалобу политика Алексея Навального на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты, сообщает в твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Верховный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований», — цитирует судью Николая Романенкова «Медиазона».

Сам Навальный не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы Иван Жданов и Александр Помазуев. ЦИК —Дмитрий Воронин и Сергей Сахаров.

Помазуев настаивал, что Конституция, за исключением части 3 статьи 32, где говорится об ограничениях на выборах президента, никаких других ограничений на ФЗ «Об основных избирательных правах» не устанавливает. И отсылку в отказе ЦИК к этому закону юрист счел некорректной.

«У нас есть специальная норма в части 3 статьи 32. Всех юристов еще на первом курсе учат, что при конкуренции норм приоритету подлежит спецнорма», — добавил Помазуев. По его словам, статья Конституции — именно спецнорма и приоритетней тех, на которые ссылается ЦИК.

Представители ЦИК просили суд оставить отказ в силе.

В четверг, 28 декабря, Навальный обжаловал решение Центризбиркома об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента России. В жалобе политик указал, что ЦИК не допускает реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено частью 2 статьи 32 Конституции.

В иске также указывается, что первый приговор по делу «Кировлеса» отменен Верховным судом во исполнение решения ЕСПЧ. После вынесения нового приговора, нарушения прав Навального устранены не были.

Ранее ЦИК не зарегистрировал Навального кандидатом в президенты. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

В ответ Навальный призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.