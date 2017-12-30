Власти Петербурга выплатят до 500 тысяч рублей пострадавшим при взрыве в магазине

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве в супермаркете «Перекресток», написал в твиттере пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.

«500 тысяч рублей получат пострадавшие, получившие вред здоровью средней тяжести. По 250 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести. Все выплаты будут произведены из резервного фонда бюджета», — добавил он.

Ранее запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в петербургском магазине. Взрыв произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. За полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак.

В результате пострадали 13 человек, однако позднее за помощью обратились еще четверо жителей.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.