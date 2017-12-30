Новая газета

В Петербурге напали на активиста «Артподготовки»

Общество

В Петербурге утром 28 декабря напали на сторонника движения «Артподготовка» (признана экстремистским и запрещено в России) Владимира Иванютенко, сообщает в фейсбуке его соратница Диана Ретинская. 

По ее словам, Иванютенко нанесли  «много ножевых ранений», когда он выходил из дома на работу. Активист находится в реанимации городской больницы №26. 

«Успел сказать: "НОДовцы" и потерял сознание», — написала Ретинская.

В субботу, 30 декабря, активистка рассказала, что получила угрозы.  «ВКонтакте» ей написали, что ее «ждет то, что случилось с Иванютенко Владимиром».

Накануне «Медиазоне» в 26 больнице подтвердили, что в реанимации находится пациент по имени Владимир Иванютенко. Информацию о состоянии здоровья активиста не уточнили.

Теги:
артподготовка, нападение, петербург
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera