В Петербурге напали на активиста «Артподготовки»

В Петербурге утром 28 декабря напали на сторонника движения «Артподготовка» (признана экстремистским и запрещено в России) Владимира Иванютенко, сообщает в фейсбуке его соратница Диана Ретинская.

По ее словам, Иванютенко нанесли «много ножевых ранений», когда он выходил из дома на работу. Активист находится в реанимации городской больницы №26.

«Успел сказать: "НОДовцы" и потерял сознание», — написала Ретинская.

В субботу, 30 декабря, активистка рассказала, что получила угрозы. «ВКонтакте» ей написали, что ее «ждет то, что случилось с Иванютенко Владимиром».

Накануне «Медиазоне» в 26 больнице подтвердили, что в реанимации находится пациент по имени Владимир Иванютенко. Информацию о состоянии здоровья активиста не уточнили.