В МИД ответили на сообщения о поставках нефти в КНДР в обход санкций

Россия «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — заявили в ведомстве.

Ранее в субботу Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщило, что осенью зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР.

Один из собеседников агентства подтвердил переправку топлива с российского судна на северокорейское. Однако он указал на отсутствие доказательств причастности властей России к контрабандным поставкам нефти.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил новые международные ограничения в отношении Северной Кореи. Резолюция была разработана США и являлась «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. Документ ограничил около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.