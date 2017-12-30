ЦИК опубликовал первые данные избирательных фондов кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о поступлениях средств в избирательные фонды кандидатов в президенты. Материалы основаны на информации Сбербанка, где каждый из кандидатов должен открыть свой избирательный счет.

В документе также представлены траты кандидатов.

Самый большой избирательный фонд у Ксении Собчак. — почти 19,5 млн рублей (по состоянию на 27 декабря). Из них 3,65 млн она уже потратила на сбор подписей. На втором месте бизнес-омбудсмен Борис Титов —10,7 млн рублей. 1,6 млн он потратил на сбор подписей, еще чуть более 200 тысяч — на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов.

На третьей строчке Григорий Явлинский, у которого в избирательном фонде находятся 10 млн рублей (по состоянию на 27 декабря). 1,2 млн он также израсходовал на сбор подписей. В фонде Владимира Жириновского по состоянию на 27 декабря был всего 1 рубль 20 копеек, трат у него пока нет.

В избирательный фонд кандидаты в президенты могут вносить собственные деньги (не более 10% от предельной суммы всех расходов), средства, выделенные партией (не более 50% от предельной суммы всех расходов), а также добровольные пожертвования граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% от предельной суммы всех расходов соответственно).

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.