В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

В Харькове мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты», сообщает «Громадське». В заложниках 11 человек, среди них — двое детей.

«Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сказал начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Территория вокруг почты оцеплена, на месте 20 полицейских автомобилей, а также работают взрывотехники.

Мужчина может быть вооружен. Как уточнили в полиции, у него может быть нож или огнестрельное оружие.