В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты
В Харькове мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты», сообщает «Громадське». В заложниках 11 человек, среди них — двое детей.
«Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сказал начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
Территория вокруг почты оцеплена, на месте 20 полицейских автомобилей, а также работают взрывотехники.
Мужчина может быть вооружен. Как уточнили в полиции, у него может быть нож или огнестрельное оружие.