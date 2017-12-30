ФСБ задержала организатора взрыва в петербургском магазине

Есть продолжение Интерфакс узнал личность предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге.

ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Подозреваемого передали Следственному комитету. Его личность не раскрывается.

Ранее запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в петербургском магазине. Взрыв произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. За полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак.

В результате пострадали 13 человек, однако позднее за помощью обратились еще четверо жителей.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.