В Киркенесе прошло шествие в поддержку Фруде Берга

В норвежском городе Киркенес прошло факельное шествие в поддержку арестованного в Москве по подозрению в шпионаже жителя города Фруде Берга.

В акции, организованной церковной общиной, старостой которой был Берг, по подсчетам полиции приняли участие 450 человек (в Киркенесе всего 3500 жителей). Шествие прошло под лозунгом «Верните Фруде домой!». На акции был организован сбор денег в помощь Бергу, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

Участникам шествия передали слова благодарности от Фруде. Организаторы акции выразили надежду, что Берг как можно скорее вернется домой, а его арест не вызовет применения норвежской стороной контрсанкций против российских граждан, так как сам Фруде всегда выступал за усиление приграничного сотрудничества.

Отставной норвежский пограничник Фруде Берг был арестован в Москве 5 декабря. Он обвиняется в попытке получить секретные документы, касающиеся российского ВМФ. Лефортовский суд санкционировал его арест до 5 февраля.