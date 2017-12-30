Интерфакс узнал личность предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге

Задержанный по подозрению в организации и исполнении теракта в Петербурге — 35-летний россиянин Дмитрий Лукьяненко, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы проводят обыск у него дома. По данным агентства, задержанный употребял наркотики. Он причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Петербурга сообщает, что Лукьяненко состоял на учете у психиатра и вел «асоциальный образ жизни». Задержанный, отмечает ТАСС, живет недалеко от магазина, в котором произошел взрыв.

Ранее в субботу ФСБ сообщила о задержании исполнителя и организатора взрыва в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге. Его передали в Следственный комитет для допроса.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте. В результате пострадали 18 человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. За полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в петербургском магазине.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Следственный комитет возбудил дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 ст. 30, часть 2 ст. 105 УК). При этом в ведомстве заявили, что отрабатываются все версии, в том числе теракта.