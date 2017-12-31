Полиция задержала подозреваемого в стрельбе около Красной площади

Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе на Никольской улице в Москве, сообщается на сайте столичного МВД.

«В воскресенье в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской», —сказано в сообщении.

Отмечается, что во время задержания мужчина нанес себе телесные повреждения. Полицейские передали его врачам.

Накануне из-за конфликта мужчина открыл стрельбу в центре Москвы. Пострадали два человека. Сам стрелявший скрылся с места преступления.

Как рассказал источникк ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый — 26-летний Алексей Семелин, уроженец республики Марий Эл. По словам собеседника агентства, мужчина шесть раз выстрелил в голову женщине из травматического пистолета. Пострадал также еще один мужчина. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.