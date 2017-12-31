«Фонтанка» опубликовала видео с предполагаемым исполнителем теракта в петербургском магазине

«Фонтанка» опубликовала видеозапись первого разговора предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге Дмитрия Лукьяненко с оперативниками. Мужчина назвал своим мотивом взрыва личную неприязнь, которую испытывает к школе «ДЭИР» (Дальнейшее энерго-информационное развитие, семинары по повышению благосостояния и улучшению здоровья).

Подозреваемый называет «школу ДЭИР», которую он посещал, «сектой экстрасенсов».

«Я ходил туда, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу, положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», — сказал мужчина.

Саму бомбу он пронес в рюкзаке серого цвета, который положил в камеру хранения. «Потом пошел внутрь магазина, положил флешку по правому, ну, где шел, по правому углу как бы магазина. Там не было продуктов, пустая полка была, туда положил. Потом прошел налево, вот, и положил, там тоже не было, шоколадки были, ну там не было шоколадок, туда положил. Флешки, там, домик такой», — рассказал он.

Центр «ДЭИР» находится в Петербурге в нескольких сотнях метрах от супермаркета «Перекресток», в котором была заложена бомба.

Накануне ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник Интерфакса, это 35-летний россиянин Дмитрий Лукьяненко. По данным агентства, задержанный употребял наркотики. Сам подозреваемый причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте. В результате пострадали 18 человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. За полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в петербургском магазине.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.