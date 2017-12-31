В Иране во время протестов погибли два человека

В иранском городе Доруд погибли два участника акции протеста, сообщает Associated Press.

«Собрание должно было закончиться мирно, но из-за присутствия агитаторов, к сожалению, это произошло», — рассказал о гибели людей замгубернатора провинции Лорестан Хабиболла Ходжастепур.

По его словам, правоохранительные органы не стреляли по протестующим.

«Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири (радикальных исламских боевиков) и иностранных агентов в этом столкновении», — добавил Ходжастепур.

При этом, как отмечает Reuters, на одном из видео, появившихся в соцсетях, показаны двое лежащих на земле молодых людей в крови. Автор видео утверждает, что протестующие были убиты полицейскими, которые стреляли по участникам акции.

Протестные акции в Иране начались 28 декабря в Мешхеде, позднее протесты поддержали в других городах. Участники акций недовольны экономической ситуацией в стране, они выступают против высокой инфляции и безработицы. Сообщается о десятках задержанных.

Для подавления митинга в Тегеране были привлечены военизированные полицейские части. Там протестующие обвиняли правительство в финансировании проиранских группировок на Ближнем Востоке вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие собственной страны.